Festivaly vína a humoru brzy v Mostě

Mezinárodní festival kresleného humoru představí kreslené vtipy už v pondělí 29. května v obchodním centru Central Most, kde budou výtvory letošního ročníku k vidění až do pátku 2. června. V sobotu 3. června se potom přestěhují pod širé nebe do centra města, protože slavnostní vyhlášení festivalu kresleného humoru se uskuteční na 1. náměstí jakou součást Mosteckého festivalu vína, který do Mostu přiveze asi dvacítku českých a moravských vinařů. Součástí vinařských slavností bude i kulturní program.