Vstupenky na ESET V4 Cup & MAXX Formula již v prodeji!

Připravte se na adrenalinovou jízdu! Autodrom Most spouští předprodej vstupenek na závodní víkend ESET V4 Cup & MAXX Formula, který se koná 5. – 6. srpna a fanoušci motorsportu si tak mohou zajistit své místo na tribunách za zvýhodněné ceny již nyní.

Závodní víkend bude hostit Mistrovství ČR a Střední Evropy v závodech automobilů na okruzích – kategorie GT, TCR, F4, endurance a pohárové závody. Součástí budou také závody série MAXX Formula, která zahrnuje Formule 1 od roku 1992, F2, IndyCar a další formulové vozy s vysokoobjemovými motory.

Organizátoři slibují, že tento závodní víkend bude nabitý rychlostí a skvělou zábavou. Bude k vidění široká škála závodních kategorií a fanoušci tak uvidí ty nejrychlejší a nejvýkonnější vozy v akci. Výjimečné zážitky zaručuje například TCR, kde se na startovním roštu objeví tým Janík Motorsport a další špičkové týmy.

Ceny vstupenek jsou velmi dostupné a fanoušci motorsportu si mohou vybrat mezi jednodenními vstupenkami začínajícími na 300 Kč nebo víkendovou vstupenkou pro dospělého za 500 Kč. Děti do 15 let mají po celý víkend vstup zdarma. Pro ty, kteří chtějí závody sledovat v maximálním pohodlí, je k dispozici VIP vstupenka, kterou lze koupit pouze v předprodeji za 1990 Kč/den. VIP vstupenka zahrnuje nejen vstup na terasu přímo nad boxy, ale také možnost vstupu do VIP zóny s občerstvením a dalšími výhodami.

Více na www.autodrom-most.cz

Závodní víkend ESET V4 Cup & MAXX Formula je příležitostí pro fanoušky motorsportu, aby se setkali a sdíleli své nadšení pro rychlou jízdu a adrenalin.