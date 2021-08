Folkový Most na Benediktu už tento víkend

Milovníci folkové hudby si opět přijdou na své. Již tento víkend 20. – 21. srpna proběhne na Benediktu Folkový Most. Letos bude dvoudenní a opět by si každý měl vybrat, nabídka je rekordně široká. Těšit se můžete na Lenku Filipovou nebo Vlastu Redla. Vstup je zdarma.

Vstup na akci Folkový Most bude možný pouze po prokázání bezinfekčnosti (potvrzení o očkování, 2 týdny od druhé dávky; potvrzení o prodělané nemoci covid-19; negativní antigenní test ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní). To platí i pro děti od 6 let. Přímo v místě konání proto bude možnost antigenního testování zdravotnických personálem ZDARMA po oba dva dny. Podmínkou je mít u sebe platnou kartičku zdravotní pojišťovny, v opačném případě si návštěvník test hradí samostatně.