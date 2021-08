Představenstvo Krajské zdravotní navštívilo nemocnici v Teplicích

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., v čele s předsedou MUDr. Ondřejem Štěrbou navštívilo teplickou nemocnici. Areálem nemocnice je provedl její ředitel MUDr. Tomáš Hrubý. Cílem jednání byla debata o budoucím rozvoji teplické nemocnice, o plánovaných investicích a personální problematice.

Teplická nemocnice je jedním ze sedmi zdravotnických zařízení, které Krajská zdravotní, a.s., provozuje. „Počítáme v teplické nemocnici s investicemi, které povedou ke zkvalitnění poskytovaných služeb a ke zvýšení komfortu pacientů. Teď je nutné začít vytvořením generelu, tedy uceleného plánu rozvoje nemocnice pro budoucnost, ze kterého vyplynou konkrétní projekty. Je to běh na dlouhou trať, ale rozhodně na teplickou nemocnici nezapomínáme,“ přibližuje jednání předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Plánované opravy a rekonstrukce, ale i obnova přístrojového vybavení nejsou možné pouze z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a.s. Financování je tedy plánované i formou dotací. Jednou z nich je i již podaná žádost v rámci programu REACT, a to konkrétně na rekonstrukci porodnice a na přístrojové vybavení ve výši téměř 150 milionů.