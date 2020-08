Fosilie z lomu Vršany se stanou součástí nové expozice Národního muzea

Zkamenělé rostliny a stromy z lomu Vršany se stanou součástí nové paleontologické expozice Národního muzea. V rámci spolupráce s těžební společností Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy si exponáty, které horníci našli při těžbě uhlí v povrchovém lomu, odvezli odborníci z Národního muzea k vědeckému zkoumání i představení veřejnosti.

Spolupráce Národního muzea a Vršanské uhelné trvá už několik let. Vědci z Národního muzea si odvezli výběr z exponátů, které horníci střádali řadu měsíců. „Nejlepší, co jsme si mohli vybrat, jsou fosilizované kmeny z původních rašelinišť. Jedná se o různé typy stromů, přednostně o tisovce. Většinou jsou odhadovaného stáří dvacet osm miliónů let. Nyní budeme s exponáty pracovat. Rozhodně tu jsou zajímavé struktury, které jsme ještě neviděli. Je to i pro nás něco nového,“ těší se z nových přírůstků sbírky vedoucí oddělení paleontologie Národního muzea Jiří Kvaček.

„Pracovníci z provozu Vršanské uhelné si umí se vzácnými nálezy poradit. Postupují podle opatření závodního lomu na zajištění vzácných minerálů a fosilií, které máme pro podobné případy. Včas odhalí, že by se mohlo jednat o milióny let starý exponát, jsou při práci pozorní a postupují velmi odpovědně. Je především jejich zásluha, že můžeme Národnímu muzeu zkameněliny nabídnout,“ pochválil horníky geolog těžební společnosti Petr Šulcek.

Fosilie, které si pracovníci Národního muzea, mají především vědeckou hodnotu. „Sbírky Národního muzea slouží vědcům z celého světa. Některé kusy, které jsme získali z lomu Vršany, jsou ale vhodné k vystavení a stanou se součástí nové paleontologické expozice, jejíž otevření je naplánováno na jarní měsíce,“ prozradil Jiří Kvaček. Spolupráce Vršanské uhelné a Národního muzea věnováním exponátů do nové sbírky nekončí. Vědci mají ke zkamenělinám z lomu Vršany cestu stále otevřenou. „S odbornými institucemi spolupracujeme dlouhodobě, zkamenělé stromy jsme věnovali například Oblastnímu muzeu Most nebo muzeu v Ústí nad Labem,“ uzavřel Petr Šulce.