Kampaň k úklidové akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která kvůli pandemii koronaviru utichla, znovu ožívá. Realizace celostátního úklidu, stejně jako akce komořanské teplárny s podtitulem „Ukliďme Benďák, ukliďme Most“, se přesouvá na podzimní termín.

„Již na začátku roku jsme se rozhodli připojit k celostátní dobrovolnické akci, jejímž cílem je uklidit nelegální skládky a nepořádek sdílených prostor. My jsme si k úklidu po dohodě s městem vybrali sportovně-rekreační lokalitu okolo Benediktu. Spolu s našimi zaměstnanci se k naší akci závazně přihlásilo několik mosteckých základních škol a také klub seniorů. Bohužel situace okolo COVID -19 realizaci úklidu nepřála, museli jsme akci zrušit“, sdělila tisková mluvčí společnosti a zároveň jedna z organizátorek firemního úklidu Miloslava Kučerová. A dodala: „Věříme, že se nám podaří uklidit kousek našeho města v přesunutém termínu a to v pátek 18. září od 9:00 hodin. A také doufáme, že všichni, kteří se s námi chtěli na úklidu Benediktu podílet, nám zůstanou věrní a opět se k nám připojí, bude-li to jen trochu možné.“

Dobrovolníci z řad veřejnosti se mohou hlásit na webové stránce: https://www.UklidmeCesko.cz/event/24543/, přijít však mohou i bez předchozího přihlášení.

Sraz účastníků je na Benediktu, v pátek 18. 9. 2020 v 9:00 hodin, na parkovišti před penzionem.

Pro účastníky bude připraven teplý nápoj, po akci opékání. Pro děti pak menší program a odměna.