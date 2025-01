Fotopoint na Hněvíně vyzkoušíme na jaře

Vyhlídka na Hněvíně s fotopointem se začne stavět, jakmile to počasí a klimatické podmínky dovolí. Vylepšený je už i fotopoint na jezeře Most, který loni potopili neukáznění návštěvníci jezera. Letos si lezení na něj lidé raději rozmyslí.

Město nechává vyrábět nový fotopoint, který zatraktivní hrad Hněvín. Na Hněvíně jsou již vybetonované základy pro ukotvení rámu fotopointu. „V dílně zhotovitele se vyrábí vlastní konstrukce fotopointu, která se bude na místo instalovat hned, jak to dovolí počasí. Předpokládáme, že to bude někdy v březnu,“ informoval primátor Marek Hrvol.

Fotopoint by měl být odolný. Neměla by se proto opakovat situace, k níž došlo u fotopointu na jezeře Most. Ten totiž lidé převrátili a poničili. Stejně jako nápis na jezeře Most, tak i ten na Hněvíně bude mít provozní řád, ve kterém bude maximální počet osob, které budou moci v jednu chvíli vyhlídku užívat. „Přesto bude konstrukce dimenzována tak, aby byla schopna odolat i mnohem vyššímu zatížení. Bude ale nutné provozní řád dodržovat,“ upozornil vedoucí odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek.

Vyhlídka na Hněvíně, která bude na vysuté lávce, by měla spojit hrad s okolní krajinou a návštěvníkům nabídne výhled na jezero Most a Krušné hory. „Od návštěvníků hradu byla dlouhodobá poptávka po vhodném místě, kde by bylo možné se vyfotografovat, a tak jsme jim vyšli vstříc,“ připomněl primátor. Náklady na vybudování si vyžádají 3 mil. Kč bez DPH.

Změny se dočká i loni poničený fotopoint u jezera Most. Tady město slibovalo opatření proti vandalům. Zrealizovalo tu proto několik „pojistek“, aby se nápis snadno nepotopil a aby to případné neukázněné plavce předem odradilo. „Co se týká plovoucího nápisu MOST na jezeře, byl u tohoto plavidla upraven výtlak. To znamená, že nyní by již nemělo být možné nápis vychýlit,“ ujistil vedoucí odboru investic a prozradil, že do písmen se instalovala siréna, která by měla neukázněné obyvatele upozornit, že na nápis je vstup zakázán. „Ještě zvažujeme, společně s výrobcem, další opatření, která by zabránila vstupu na plovoucí nápis,“ potvrdil primátor. Nápis je také nově osvětlený.