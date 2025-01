SPISOVATEL ŠTĚPÁN JAVŮREK 20. LEDNA V MOSTECKÉ KNIHOVNĚ

Přijďte si do mostecké knihovny 20. ledna od 16 hodin popovídat se Štěpánem Javůrkem, autorem úspěšných knih Chaloupky, Nebe nad Perninkem a trilogie Sudetský dům.

Štěpán Javůrek je mimo jiné ředitelem Destinační agentury Krušnohoří a besedovat tedy můžete i o současnosti Krušných hor. Mladý autor pochází z Ústí nad Labem. Později, po studiích, ho život zanesl pod Krušné hory nedaleko Karlových Varů do obce Chodov, kde s rodinou a svým psem žije, pracuje a tvoří. Tento kraj, a Krušné hory zejména, se pro něj stal srdeční záležitostí, a to se také odráží v jeho knihách.

Koncem loňského roku vydal Štěpán Javůrek závěrečný díl trilogie Sudetský dům, jehož děj se opět odehrává v Krušných horách. Již téměř deset let je František Smolík oddělen od své rodiny ostnatým drátem kriminálu. Zatímco ve Sklářích si Jarmila musí sama poradit s péčí o rodinu, neustále pronásledovanou komunisty, František pomalu ztrácí naději, že se ještě někdy dočká shledání. Doba se ale mění a atmosféra ve společnosti se začíná uvolňovat. Političtí vězni jsou postupně propouštěni na svobodu a vrací se do svých domovů. Návrat do života je ale plný nástrah a staré křivdy nelze jen tak zapomenout. Působivé vyprávění nás naposledy zavede za našimi hrdiny do podhorské vesnice Skláře. Kniha vyšla rovněž ve verzi e-kniha.

Od Štěpána Javůrka se letos na pultech objeví další dvě knihy a to Krušnohorské osudy 2 a zcela nový román z našeho kraje.

Vstupné na besedu je zdarma.