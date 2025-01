KOJENECKÝ ÚSTAV V MOSTĚ SKONČIL, FUNGUJE ALE DÁL JAKO DĚTSKÉ CENTRUM

Ke konci loňského roku zavřel stát všechny kojenecké ústavy, včetně toho v Mostě na Zahražanech. Od 1. ledna místo něj funguje nová příspěvková organizace Dětské centrum Ústeckého kraje.

„Naprostá většina dětí byla umístěna do pěstounských rodin, pouze děti vyžadující dlouhodobou lůžkovou péči zůstaly v péči Dětského centra,“ uvedla Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který má nové dětské centrum ve své správě . Podle mluvčí se postupně snižoval také stav zaměstnanců a to z 62 na současných 57. „Snížení stavu zaměstnanců je způsobeno především ve vazbě na restrukturalizaci organizace. Ke snižování počtu zaměstnanců docházelo vloni i v předchozích letech v souvislosti se snižující se kapacitou poskytovaných služeb.“

Budova současného Dětského centra Ústeckého kraje v Mostě na Zahražanech nadále slouží pro různé služby a to především dětem. Je zde například deset lůžek pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. „Jedná se o jediné krizové pobytové zařízení pro děti, kam bude po novele zákona o OSPOD možnost umístit nejmenší děti,“ vysvětlila mluvčí. Vedle toho se zde také zřídila domácnost domova pro osoby se zdravotním postižením se šesti lůžky a současně se rozšířilo oprávnění k poskytování zdravotních služeb o dlouhodobou lůžkovou péči pro děti, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje. Maximální kapacita pro tyto děti je šest lůžek. „Je zde zřízeno také detašované pracoviště dětského domova – komunitní dětský domov s šesti lůžky jako školské zařízení, existují zde dvě dětské skupiny Kopretina I se čtyřiadvaceti místy a Kopretina II se dvanácti místy. Obě Kopretiny jsou určené převážně pro děti zdravotníků a ostatních pomáhajících profesí. Také zde funguje speciální mateřská školka pro děti se speciálními potřebami,“ doplnila mluvčí. (nov)

Jak šel čas s Kojeneckým ústavem v Mostě

– Kojenecký ústav Most má dlouhou historii. Od výstavby ve dvacátých letech v něm byl sirotčinec svatého Josefa, patřící katolickému řádu.

– Po roce 1945 přesídlily řádové sestry do Německa a Holandska.

– Do roku 1954 zde měly sídlo Severočeské hnědouhelné doly.

– V roce 1954, po dohodě s řádem, byla budova předána státu s podmínkou, že se bude využívat v souladu s prvotním posláním, péčí o děti. Proto zde byl ještě v roce 1954 v jedné polovině budovy zřízen kojenecký ústav pro šedesát kojenců a třicet lůžek bylo vyhrazeno nedonošeným dětem. V druhé polovině bylo umístěno dětské oddělení nemocnice.

– V roce 1978 se kojenecký ústav přestěhoval do objektu dnešní Nemocnice následné péče v Mostě a celých deset let, do roku 1988, se budova rekonstruovala.

– Po rekonstrukci se ústav vrátil zpět do původní budovy pod novým názvem Dětský domov pro děti do tří let.

– V roce 2002 byl v rámci reformy veřejné správy ústav převedený z Okresního úřadu v Mostě do vlastnictví Ústeckého kraje.