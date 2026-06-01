Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most má nového primáře

Od 1. června se stal primářem gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Most lékař Myroslav Shmano. Společně s celým týmem chce pokračovat v dalším rozvoji gynekologicko-porodnického oddělení, zkvalitňování poskytované péče a rozšiřování spektra diagnostických a operačních výkonů. Mezi jeho priority patří další posilování odborné úrovně pracoviště, rozvoj moderních miniinvazivních operačních metod, podpora vzdělávání zdravotnického personálu a další zvyšování komfortu pacientek.
Nemocnice Most má jedno z nejvýznamnějších gynekologicko-porodnických pracovišť v regionu včetně Perinatologického centra intenzivní péče, které zajišťuje vysoce specializovanou péči o maminky i novorozence.