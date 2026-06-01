Ke konci května lidé odevzdali v Ústeckém kraji 227 zbraní, mezi nimi i skutečné unikáty

Zbraňová amnestie v Ústeckém kraji začala 1. ledna a potrvá do konce června. „V průběhu amnestie mohou lidé bez hrozby postihu odevzdat nelegálně držené zbraně na kterékoli služebně Policie České republiky. Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133 000 kusů střeliva. Mezi odevzdanými předměty se opětobjevily i další historicky či technicky zajímavé kusy munice a zbraní,“ uvedla Pavla Kofrová z Oddělení tisku a prevence KŘP Ústeckého kraje.
Mezi unikátními kousky se objevil například Rast&Gasser, rakousko-uherský služební revolver zavedený na konci 19. století s charakteristickým 8ranným válcem, dále československý lehký kulomet vzor 52/57, který používala Československá lidová armáda. Nebyl to těžký kulomet, ale zbraň pro podporu pěšího družstva, maďarská puška G 98/40– klon německé pušky Mauzer 98, italská opakovací puška Gardone, italský Beretta, model 38/42, samopal anglického výrobce Sterling, model Lanchester MK.1* vyráběný v roce 1941 – 1945 – vývojový stupeň „kopie samopalu“ MP 28/II, Walther P38 – pistole používaná ve II. světové válce, puška perkusní, nezjištěného výrobce pochází z první poloviny 19. století nebo pistole jednoranová ráže 22 LR domácí výroby. Lidé také odevzdali 3 812 kusů střeliva a 38 kusů munice.
Co se děje se zbraněmi a municí po jejich odevzdání?
„Policisté zbraň bezpečně převezmou – a neptají se na její původ. Každý, kdo zbraň odevzdá, obdrží „Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy“.
Poté zbraň projde důkladným prověřením. Specialisté provedou balistickou expertizu, aby ověřili, zda nebyla použita při trestném činu nebo přestupku, případně zda není vedena jako odcizená. Součástí kontroly je také posouzení její funkčnosti.
Pokud prověřování neodhalí žádné skutečnosti bránící dalšímu postupu, považuje se osoba, která zbraň odevzdala, za jejího vlastníka. Ten může do dvou měsíců od uložení zbraně do úschovy požádat o vydání potřebných oprávnění k jejímu držení. Po splnění všech zákonných podmínek si může zaregistrovanou zbraň převzít zpět.
Pokud si vlastník zbraň ponechat nepřeje, může ji bezplatně přenechat státu. Policie s ní následně naloží v souladu se zákonem. Stejný postup platí také pro střelivo.
Výjimkou jsou výbušniny a některé druhy munice – ty jsou z bezpečnostních důvodů určeny k okamžité likvidaci,“ vysvětlila Pavla Kofrová.
Zbraně lze odevzdat na kterékoliv policejní služebně. Policie zároveň apeluje na zvýšenou opatrnost při manipulaci s municí a výbušninami. „Pokud naleznete granát, minu nebo jiný podezřelý výbušný předmět, v žádném případě s ním nemanipulujte a okamžitě kontaktujte tísňovou linku 158,“ připomíná policistka.