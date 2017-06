Házenkářky přetlačily Turecko

Mostecká sportovní hala zažila házenkářský svátek. Český reprezentační výběr totiž na mostecké palubovce porazil národní tým Turecka v baráži o postup na mistrovství světa 2017. Svou čtyřbrankovou výhru teď musel ještě potvrdit při čtvrteční odvetě v Ankaře.

Dva raketové vstupy do každého z poločasů, avšak dalších padesát spíše protrápených minut. České házenkářky dotlačily dramatický souboj s Tureckem do vítězného konce, za nevydařený výkon si však vysloužily pokárání trenéra.

„Těžko se takový zápas hodnotí. Jsem velmi nespokojený s přístupem hráček v prvním poločase i s jejich výkonem. Tento výkon není hoden kvalifikace na šampionát. Neproměněné šance, vymýšlení v nevhodných situacích, špatná obrana, špatná komunikace mezi hráčkami. Turkyně nás přehrávaly kombinacemi, o kterých jsme věděli, že je hrají. Snad bych řekl, že si náskok těch čtyř branek ani nezasloužíme. V házené čtyři góly nejsou nic, v Turecku to bude hodně těžké a s takovou hrou ještě víc,“ řekl po utkání kouč nároďáku Jan Bašný.

Na jeho slova reagovala Markéta Jeřábková, autorka šesti branek v utkání.

„Nedivím se trenérovi, že byl nespokojený. To, co jsme tady předvedly, v Turecku stačit nebude. Dostat doma pětadvacet branek, když bojujeme o MS, není dobré. V soubojích jedna na jednu s brankářkou jsme v útoku selhaly. Na to, kolik jsme měly šancí, je naše skóre špatné. Turkyně nás nezaskočily, měly bychom se zamyslet samy nad sebou. Bylo to našimi chybami. Vzhledem k tomu, že se to tahalo o těsné skóre, nejsou čtyři branky špatné, ale chtěly jsme uhrát lepší výsledek. V Turecku to bude velmi těžké,“ prozradila.

Česká republika – Turecko 29:25 (15:15). Nejvíce branek Česka: Hrbková 11/6, Jeřábková 6, Malá 3, Marčíková 3, Šetelíková 2. Nejvíce branek Turecka: Ozel 6, Iskit 5, Akgun 4. Rozhodčí: Antič, Jakovljevič (SRB). Vyloučení: 1:3. Sedmimetrové hody: 6/9 – 2/2. Sestava týmu České republiky: Müllnerová, Kudláčková, Satrapová – Knedlíková, Ryšánková, Růčková, Kutlvašrová, Kordovská, Adámková, Marčíková, Šetelíková, Zachová, Jeřábková, Malá.