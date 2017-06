V Českomoravském poháru se Mosteckým nedařilo

Ve dvacátém ročníku Českomoravského poháru družstev v billiard-hockeyi šprtci, který proběhl v Praze, se nedařilo mosteckým týmům.

BHC StarColor Most nepřekročil ligový stín a k nevýrazným výkonům v 1. lize přidal až třinácté místo v domácím poháru. Druholigový BHC StarColor Most B skončil na chvostu výsledkové listiny osmnáctý. Alespoň částečně napravili Mostečtí dojem díky dílčím úspěchům v doprovodném turnaji jednotlivců. Patrik Purket obsadil druhé místo, Jan Matuščín skončil celkově třináctý a zvítězil v kategorii starších žáků. Výsledky:

Českomoravský pohár družstev 2017: 1. Prague NHL, 2. AK-47, 3. Doudeen Team, …, 13. BHC StarColor Most, …, 18. BHC StarColor Most B.

Pražský Expres – Český pohár, kat. Expres: 1. Michal Martinčič (Doudeen Team), 2. Patrik Purket (BHC StarColor Most), 3. Kateřina Klimková (Šprtmejkři Ostrava), …, 12. Michal Justra (BHC StarColor Most), 13. Jan Matuščín (BHC StarColor Most B), …, 15. Jakub Schlosser (Sharks 4. ZŠ Most), …, 27. Dalibor Frýba (BHC StarColor Most), …, 29. Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most B), …, 33. Ondřej Matura (Netopýři Most), 34. Matyáš Vítek (SVČ Most), 35. Jozef Matuščín (BHC StarColor Most B), …, 38. Michal Gašpárek (Tučňáci 14. ZŠ Most).