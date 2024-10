HIPODROM NABÍDNE 19. ŘÍJNA NA STARTOVNÍ LISTINĚ 97 KONÍ

85. Cena zimního favorita CHARVÁT Group

Startovní pole tvoří 5 dvouletých hřebců a 1 klisna. Český odchovanec Lord in pink proměnil svůj druhý životní start ve vítězství, když 22.9 vyhrál v Bratislavě dvojkovou Cenu společnosti ARQANA. Shodně ve druhém startu vyhrál i Minor, který zvítězil v dostihu třetí kategorie na 1600m 29.9 ve Velké Chuchli. Ve stejný den vyhrál i Rabbit Innsofcourt a to do konce ve své dostihové premiéře, konkrétně trojkovou cenu na 1400 metrů

98. Českomoravská cena statutárního města Mostu