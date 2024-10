Digitální dvojče pomáhá simulovat rafinérské procesy

Rafinerská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol pokračuje ve svém plnění závazku modernizace výrobních technologií. Nejnovějším projektem z oblasti digitalizace je implementace projektu nazvaného Digitální dvojče do své rafinerie v Kralupech nad Vltavou. Díky investici za bezmála 50 milionů korun je možné zrcadlit reálný provoz ve virtuálním prostředí, čímž dojde ke zefektivnění výrobního procesu a zjednodušení plánování výroby. Digitální dvojče je počítačový program založený částečně na umělé inteligenci a strojovém učení, který využívá data z reálného světa k vytvoření simulace, ve které dokáže předpovědět, jak bude proces fungovat. Skupina chce zrcadlení výrobních jednotek pomocí digitálního dvojčete implementovat také do svých dalších výrobních lokalit.

„Digitalizace všech segmentů je jednou z klíčových oblastí strategického rozvojového plánu skupiny ORLEN Unipetrol a její transformace směrem k udržitelnosti a emisní neutralitě. Nové principy a digitální řešení zavádíme nejen ve výrobě, ale napříč všemi procesy v rámci celé naší skupiny. Implementace projektu Digitální dvojče, který využívá nástroje umělé inteligence a strojového učení, nám významně napomůže zvýšit bezpečnost a efektivitu výroby,“ říká Mariusz Wnuk, předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Princip fungování digitálního dvojčete spočívá v zrcadlení reálného výrobního procesu v reálném čase do virtuálního prostředí, ve kterém je možné simulovat postupy, které operátor plánuje implementovat do reálném provozu. Nasimulováním postupu nejdříve ve virtuálním prostředí digitálního dvojčete operátor ověří jeho efektivitu a teprve po kontrole a vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti plánovaného technologického zásahu přechází k jeho implementaci v reálném prostředí. Vytvořením digitálního obrazu výrobního procesu a ověřením efektivity plánů na něm tak dojde ke snížení chybovosti způsobených implementací přímo do reálného provozu a zvýšení efektivity produkce.

V počítačovém programu digitálního dvojčete, které je virtuální replikou reálného provozu technologického celku jednotky fluidního katalytického krakování (FCC) v kralupské rafinerii, probíhá v současnosti proces zvaný „Ladění modelu“. Program bude pokračovat v testovacím období dalších několik měsíců a následně bude zařazen do ostrého provozu. Díky zrcadlení technologického procesu v reálném čase je možné nanečisto ověřit technologické procesy a nastavit optimální způsob jejich provozu a současně včas odhalit potenciální provozní odchylky.

Skupina ORLEN Unipetrol do roku 2030 plánuje do digitalizace vynaložit až pět miliard korun. Nové principy a digitální řešení zavádí postupně ve výrobní, obchodní, logistické i administrativní sféře. Digitalizace je součástí je postupné transformace směrem k udržitelnosti, cirkulární ekonomice a bezemisní budoucnosti.