Móda a hvězdy: Do dětských domovů poputuje přes půl milionu

Nejnovější módní trendy, kolekce svatebních šatů, známé osobnosti a pomoc dětem. Tak vypadal 11. ročník oblíbené charitativní show Móda a hvězdy, který zaplnil jeviště městského divadla. Celkem se podařilo vybrat 600 000 Kč.

Výtěžek z akce poputuje za dětmi do Dětského domova Vysoká Pec, do Klokánku v Teplicích a Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové (NFVK). Klokánek použije peníze na letní prázdninové výjezdy, DD Vysoká Pec na vybavení startovacího bytu pro děti, které opouští domov a NFVK na průvodce pro děti, které opouští domov. Organizátorem akce byl Svatební salon Delta Most