Hlasujte pro Srdcaře Mostu…

Mostečané nominovali do již třetího ročníku Srdcaře Mostu 25 osobností. Nyní je můžete podpořit při hlasování.

opět se ukázalo, že Most je městem sportu, protože nejvíce osobností bylo navrženo právě v této oblasti. Sportovci to nebudou mít jednoduché, protože se titul Srdcař bude ucházet hned 11 lidí nebo kolektivů. V sociální oblasti bylo nominováno 5, v podnikání 4 lidé nebo kolektivy, ve volné kategorii 3 a v kultuře 2 lidé. A ti se nyní ucházejí o vaše hlasy. Hlasování probíhá elektronicky prostřednictvím www.vyplnto.cz až do konce července. Každý hlasující může udělit jeden hlas v každé kategorii, tedy podpořit jednu osobnost v každé kategorii, ale nemusí nezbytně hlasovat v každé z uvedených pěti oblastí.

A koho jste letos nominovali?

Sport: Pavel Barták, Josef Bernard, Daniel Dvořák, Josef Houška, Pavla Chotěborská, František Kordík, Lucia Mikulčík, Vladimír Papranec, Milan Rybák, Jiří Tancoš, Dračí lodě Matylda.

Sociální oblast: Denisa Benešová, Vladimíra Ilievová, Monika Kuncová, Nina Římanová, Josef Švec.

Podnikání: Pavel Chýle, Petr Kabeláč, Jiří Trégr, Dětská kavárna Javorka.

Volná kategorie: Roman Černý, Libuše Hrdinová, Kristýna Machová.

Kultura: František Bodlák, Dana Hodačová.