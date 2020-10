Hledají se pěvecké talenty

Máte doma malého zpěváčka předškolního věku? Pak může svůj talent uplatnit v kolektivu stejně starých a nadaných kamarádů. Naučí se nové písničky, zbaví se strachu z veřejného vystupování a bude rozvíjet svůj talent pod profesionálním vedením. Soubory Permoníček Most a Čmeláček Žatec pořádají zápis do sborů. Ten se koná vždy po zkoušce sborů, v případě mosteckého Permoníčku se jedná o každé úterý a čtvrtek od 18 hodin v základní škole U Stadionu. Do sboru se přijímají děti ve věku od tří do sedmi let.

Permoníček je v Mostě už známým pojmem, vždyť za těch více než čtyřicet let práce prošly sborem stovky dětí. Řada z nich potom navázala na sborový zpěv v dalších tělesech a nemálo z nich se muzice jako svému koníčku věnuje i v dospělosti. Sbory Permoníček a Čmeláček při koncertech spolupracují a znají je nejen posluchači domácí, ale i zahraniční.