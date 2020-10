Vlastníte byt a chcete ho pronajmout?

Vlastníte byt, který sami neobýváte a chcete jej pronajmout? Můžete tak pomoci lidem v bytové nouzi. Díky projektu Housing First (Bydlení především), který realizuje město Most, můžete najít nájemníky, kteří si budou za pomoci sociálních pracovníků osvojovat kompetence v oblasti bydlení a sociální pracovníci jim pomohou i s řešením jejich dalších individuálních potřeb.

Projekt Housing First je zaměřený na pomoc lidem v bytové nouzi, kteří ji nedokáží řešit sami. Jedná se o podporu v oblasti bydlení, která patří mezi základní potřeby každého člověka. Zajištěním standardního bydlení jsou lidé poté schopni řešit i další životní situace včetně svého zdravotního stavu. Projekt Housing First je realizován od ledna 2020 do června 2022 a navazuje na úspěšně realizovaný projekt Sociálního bydlení v Mostě.

Projekt mohou využívat:

• soukromí vlastníci bytové jednotky,

• realitní kanceláře,

• obchodní společnosti nebo neziskové organizace vlastnící bytové jednotky.

Zapojení do projektu přinese majitelům bytů výhody:

• seznámení majitelů bytových jednotek se zájemci o pomoc s bydlením a možnost osobního podílení se na jejich samotném výběru,

• vhodné spárování zájemce s velikostí pronajímané bytové jednotky,

• spolupráce s projektovým týmem, který je v přímém kontaktu s klienty/nájemci bytové jednotky, se kterými se pracuje na řešení jejich individuálních potřeb a osvojení si kompetencí v oblasti bydlení,

• v rámci projektu dokážeme finančně podpořit zabydlené domácnosti při řešení případných škod způsobených klienty/ nájemci, dále při úhradě dlužného nájemného, při řešení krytí nákladů spojených s deratizací obývaného bytu, eventuelně při řešení krytí nákladů na vyklizení bytu v případě, že klient nenadále opustí byt atd.

• za předpokladu ukončení nájemního vztahu před řádným termínem platnosti nájemní smlouvy Vám projektový tým pomůže najít nového nájemce z databáze všech našich zájemců o pomoc s bydlením, kteří splňují podmínky pro vstup do projektu Housing First.

V případě zájmu kontaktujte e-mail: petr.pesout@mesto-most.cz