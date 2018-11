Hořící auto, nabouraný školní autobus a všude záchranáři

Na silnici č. 607, před křižovatkou do obce Seménkovice ve směru od Chomutova, stál v autobusové zastávce autobus, do kterého nastupovaly převážně děti, které autobus vozí do škol v Lounech a Postoloprtech. Projíždějícímu řidiči nákladního vozu AVIA, který převáží pohonné hmoty (benzin), se vlivem srdeční příhody udělalo nevolno a čelně narazil do stojícího autobusu v protisměru. Do nákladního vozidla současně narazily i dva osobní automobily, a jeden z nich začal hořet.

Na místě byli zranění lide, někteří zůstávali zaklínění v havarovaných vozidlech, k dalším zraněním došlo v důsledku popálenin, zasažením dýchacích cest zplodinami hoření a rovněž k úmrtí. Celkem bylo 25 lidí zraněno a dva lidé usmrceni.

Veškerá ta hrůza byla naštěstí pouze námětem pro cvičení Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.

Cílem cvičení bylo komplexně procvičit součinnost při nasazení základních složek IZS při zásahu u dopravní nehody s větším počtem zraněných a současném požáru dopravních prostředků. Procvičit nasazení základních složek IZS na nově otevřeném objízdném úseku dálnice D7 (silnice č. 607), včetně seznámení zasahujících složek IZS se specifiky zásahů u tohoto typu komunikace, včetně příjezdů k místu nehody a uzavření komunikace. Procvičit součinnost jednotek požární ochrany a posádek Zdravotnické záchranné služby při koordinovaném vyprošťování osob z havarovaných vozidel a třídění velkého počtu zraněných osob metodou START. Procvičit činnost hasičů při zásahu na hořící dopravní prostředky. Procvičit součinnost s Policií ČR při uzavírání objízdného úseku dálnice, včetně stanovení objízdných tras. Procvičit součinnost hasičů a týmu posttraumatické péče HZS Ústeckého kraje.

Úkoly pro cvičící složky IZS :

HZS a JSDHO

Prvotní opatření při zajištění dopravní nehody.

Záchrana osob, vyproštění.

Hašení dopravních prostředků.

Evakuace osob do bezpečí.

Udržování kontaktu velitele zásahu s vedoucím lékařem.

Pomoc se tříděním raněných metodou START.

Týlové zabezpečení místa zásahu.

Úklid provozních kapalin

Zajištění nezraněných účastníků dopravní nehody a jejich odvoz na stanici Louny.

Poskytnutí posttraumatické péče

Zdravotnická záchranná služba

Třídění postižených a poskytnutí odborné přednemocniční neodkladné péče.

Monitorování stavu zachraňovaných osob, provádění potřebného zaléčení.

Udržování kontaktu vedoucího zdravotníka s velitelem zásahu

Koordinování postupu vyproštění dle druhu a charakteru zranění.

PČR

Vyšetřování nehody a shromažďování důkazních stop.

Usměrňování, odklon a řízení dopravy s ohledem na potřeby zásahu.

Zabezpečení místa nehody před vstupem nepovolaných osob a zcizením majetku.

Cvičení se zůčastnily jednotky HZS Ústeckého kraje ze stanic Louny a Žatec a dobrovolné jednotky z Postoloprt a Cítolib. Posádky vozů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje – Rychlá lékařská pomoc a Rychlá zdravotnická pomoc. Policejní jednotky – Hlídka Obvodního oddělení Postoloprty, Výjezdová skupina dopravních nehod ÚO Louny, Hlídka dopravní policie ÚO Louny, Výjezdová skupina SKPV ÚO Louny. Figuranti – studenti Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla, Louny. Maskování figurantů zajistili Záchranáři Žatec.