Hotov další projekt z Hejbni Mostem, tentokrát udělal radost dětem

Mateřská škola Pod Lajsníkem se může pochlubit novým skleníkem, který vznikl v rámci participativního projektu Hejbni Mostem. Autorkou projektu je Šárka Hujová. Cílem je nejen ukázat dětem základy ekologie a pěstování, ale také je vést k pozitivnímu vztahu k přírodě.
Skleník nebude sloužit jen k poznávání a hře. Vše, co si děti samy vypěstují, si budou moci také ochutnat. Školka tak propojuje učení s praktickými zkušenostmi a přirozeně děti vede ke zdravějšímu stravování.
Malí zahradníci se zaměří na tradiční plodiny, jako jsou ředkvičky, rajčata, okurky nebo jahody. Zároveň si vyzkouší pěstování netradičních druhů, například topinamburů či ačokči.
Sázení a péče o rostliny přináší navíc další přidanou hodnotu, děti se učí trpělivosti, zodpovědnosti i jemné motorice. Nový skleník tak přináší nejen radost z vlastní úrody, ale i cenné dovednosti, které si děti odnášejí do života.