JAK VOLIT Z KARANTÉNY nebo IZOLACE z důvodu onemocnění covid-19

Pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Za tímto účelem zřídil Krajský úřad Ústeckého kraje telefonní číslo 775 868 535. Volat lze až do 7. října, telefonovat lze vždy od 8 hodin, a to ve ve čtvrtek 7. 10. do 20 hodin.