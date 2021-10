Mostečtí senioři bodovali v soutěži Senior ART

V Městském divadle v Mostě byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Senior Art, kterou každoročně pořádá Krajský úřad Ústeckého kraje.

Soutěž Senior Art je literární soutěž určená všem aktivním seniorům nad šedesát let, kterou pro ně již osmým rokem každoročně pořádá Krajský úřad Ústeckého kraje. Tématem letošního ročníku byly „Úsměvy z Ústeckého kraje“. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích – poezie a próza a své příspěvky do ní mohou zasílat všichni senioři s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, včetně uživatelů služeb domovů pro seniory v Ústeckém kraji. V letošním roce bylo do soutěže zasláno celkem dvacet tři literárních děl, z toho dvanáct do soutěžní kategorie próza a jedenáct do soutěžní kategorie poezie.

Slavnostnímu vyhlášení výsledků předcházelo poděkování celkem deseti seniorům, kteří v obě největší covidové krize pomáhali svému okolí se šitím ochranných roušek. Senioři si jako pozornost za své zásluhy od Ústeckého kraje převzali květiny a dárkové tašky s propagačními předměty. Z rukou předsedy Krajské rady seniorů ústeckého kraje Aloise Malého posléze převzali ještě peněžité poukázky v hodnotě pět set korun českých.

V kategorii poezie byli následně oceněni: na třetím místě paní Alice Urbanová s básní „Kolečko po Středohoří“, na druhém místě paní Marta Štroblová s básní „Řekni mi“ a na prvním místě pan Zdeněk Hnátek s básní „Moje městečko“. V kategorii próza byli oceněni: na třetím místě paní Olga Hudínková s povídkou „Načapala mě“, na druhém místě pan Josef Batelka s povídkou „Major Bambas“ a na první místě paní Eva Šimková s povídkou „Ve zdravém těle zdravý duch“.

Po slavnostním vyhlášení výsledků čekalo na přítomné seniory představení „Funny Girl“ v podání divadelního souboru Městského divadla v Mostě.