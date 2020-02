Kam s dětmi v neděli? Do Citadely na divadelní pohádku

V neděli 16. února zavítá do Citadely divadélko Romaneto, s pohádkou PEJSEK A KOČIČKA JDOU DO DIVADLA.

Pohádka vypráví o tom, jak Pejsek Romík a Kočička Jarčí spolu hospodaří a chystají se do divadla za svými kamarády. To ale Kočička netuší, že nejprve musí Pejska naučit, jak se má v divadle chovat,vhodně obléknout, přijít včas… Po všech veselých trampotách nakonec vše stihnou, navštíví Divadlo. Začátek je v 16 hodin na Malé scéně v Citadele. Vstupné 70 Kč. Představení je určeno pro děti od 3 do 10 let. Vstupenky můžete zakoupit v pokladně Citadely v její otevírací době s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.