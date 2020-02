V litvínovské ZUŠce vystoupí klavítista Martin Kasík

Kruh přátel hudby Litvínov a město Litvínov zve na koncert Martina Kasíka, který se uskuteční v úterý 18. února od 19 hodin v sále ZUŠ Litvínov.

Martin Kasík je český klavírista. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě u prof. Moniky Tugendliebové a pražskou AMU ve třídě prof. Ivana Klánského. Své interpretační dovednosti si zdokonaloval mistrovskými kurzy u Lazara Bermana, Garricka Ohlsona, Christiana Zachariase, Paula Badury – Skody. Vítězství v soutěži Pražského Jara 1998 a Young Concert Artists v New Yorku 1999 mu otevřelo cestu do světových koncertních síní a na mezinárodní festivaly – Carnegie Hall, Velký sál Berlínské filharmonie, Wigmore Hall, Tonhalle Zürich, Gewandhaus Leipzig, Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam, Finlandia Hall Helsinki, Auditorio de Barcelona, Suntory Hall Tokio, Kennedy Center Washington aj. Pod taktovkou dirigentů (Pinchas Zukerman, Marin Alsop, Yakov Kreizberg, Ingo Metzmacher, Serge Baudo, Ken-Ichiro Kobayashi, Libor Pešek, Jakub Hrůša, Tomáš Netopil) vystoupil s Chicago Symphony Orchestra, Minneapolis Symphony Orchestra, New York Chamber Philharmonic, DSO Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich, Stuttgarter Philharmoniker, Rotterdam Symphony Orchestra, Helsinki Philharmonic, Singapore Philharmonic. Pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií a s Pražskými symfoniky. Martin Kasík se mimo svou koncertní činnost a komorní hru věnuje výchově mladé generace na HAMU v Praze a Pražské konzervatoři. Je uměleckým ředitelem Mezinárodního Chopinova festivalu v Mariánských Lázních. Jeho nahrávky pro společnosti Arco Diva a Supraphonzískaly nejvyšší ocenění v časopisech Gramophone, Repertoire a Harmonie. (zdroj wikipedia.org)