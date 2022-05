Kamiony se už nedostanou do ulice Čapkova

Svislé dopravní značení Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t znemožní nákladním vozům vjezd do ulice Čapkova v Litvínově ve směru od ulice Nádražní. Značení bude upraveno dodatkovými tabulkami tak, aby bylo zřejmé, že vjezd do areálu společnosti Schoeller je pro tato vozidla povolen. K úpravě značení dojde na podnět Městské policie Litvínov, která opakovaně řešila neprůjezdnost této ulice způsobené nákladními vozy. V poslední době dochází stále častěji k situacím, kdy se řidiči kamionů snažili projet do Tržní ulice, v ostré pravotočivé odbočce ale s nákladním vozem uvízli.