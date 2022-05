Na výuku českého jazyka žádá Litvínov dotaci

Pomoc uprchlíkům zapojit se co nejlépe do společnosti je cílem vypsané dotace Ministerstva vnitra ČR. Město Litvínov v rámci tohoto programu požádá o peníze na výuku českého jazyka a zajištění příměstského tábora pro děti Ukrajinek, které se zapojí do letního intenzivního týdenního kurzu češtiny. „Máme čtyři lektorky, které již s výukou začaly, a to zadarmo a ve svém volném čase. V každém kurzu je zapojeno 12 účastníků, nicméně zájemců je mnohem více. Abychom motivovali lektorky i k další výuce, rádi bychom jim výuku proplatili,“ vysvětlila místostarostka Erika Sedláčková, proč město Litvínov o dotaci žádá.

Kurzy českého jazyka se konají v prostorách úřadu v Tržní ulici a také v Centru bakalářských studií. Na červenec a srpen jsou naplánovány dva týdenní intenzivní výukové kurzy na dopoledne. Souběžně s nimi bude pro děti účastnic kurzů připraven příměstský tábor. „Kurzy jsou určeny pro Ukrajince, kteří nedochází do žádného jiného školního zařízení. Mají tak mnohem méně příležitostí se naučit česky. To je ale potřeba, aby našli co nejdříve uplatnění a přestali být finančně závislí na pomoci druhých,“ doplňuje místostarostka.

Maximální částka dotace činí 500 tisíc Kč. Žadatel se podílí minimálně 5 % náklady, tedy 25 tisíci Kč. Kurzy českého jazyka v Litvínově pro držitele dočasné ochrany, tedy uprchlíky před válkou na Ukrajině, jsou rozplánované do konce tohoto roku.