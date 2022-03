Kickboxeři z SK KICKBOX MOST se zúčastnili tréningu s reprezentačními trenéry

V Domě dětí a mládeže Šuplík v Kadani se uskutečnil otevřený tréning Českého svazu Kicboxu pro kickboxery do 15 let. Pod vedením reprezentačních trenérů z Kosa gym Praha se zde sešlo přes dvacet dětí se svými klubovými trenéry. Na více než tříhodinový kickboxový maraton se přijeli podívat i rodiče a příbuzní. Z Mostu dorazil se svými svěřenci z SK Kickbox Most trenér a mimo jiné instruktor výcviku Městské policie Most Miroslav Pokorný. „Vyzkoušet si tréning pod vedením reprezentačních trenérů a zatrénovat si s dětmi z jiných oddílů je velká zkušenost,“ říká trenér Miroslav Pokorný.