Severočeská vědecká knihovna ocenila nejvěrnějšího čtenáře

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem v rámci každoroční soutěže Čtenář roku vybrala mezi svými čtenáři toho nejvěrnějšího. Stal se jím Luboš Štill, který je ústecké knihovně věrný od osmdesátých let minulého století. V loňském roce si zde během svých 161 návštěv celkem půjčil 546 knih.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků u příležitosti kampaně Březen – měsíc čtenářů každoročně vyhlašuje soutěž Čtenář roku, v rámci níž knihovny napříč celou Českou republikou oceňují své nejlepší čtenáře. Jedním z hlavních kritérií soutěže je vždy celkový počet výpůjček za uplynulý kalendářní rok, každý ročník je však jinak tematicky zaměřen.

V loňském roce například knihovny své nejlepší čtenáře vybíraly mezi příznivci e-knih, letos hledají své nejvěrnější čtenáře, tedy čtenáře, kteří měli v uplynulém roce nejvyšší počet výpůjček v kombinaci s největším počtem návštěv knihovny. Podmínkou je, že nominovaní čtenáři musí být v knihovně registrováni před rokem 2020.

Do soutěže se tradičně zapojila i Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, která mezi svými čtenáři vybrala Luboše Štilla. „Pan Štill je vášnivým čtenářem, který knihovny navštěvuje od dětství. Služby ústecké knihovny začal využívat v osmdesátých letech minulého století, kdy ještě naše knihovna fungovala pod názvem Státní vědecká knihovna Maxima Gorkého,“ uvedla ředitelka krajské knihovny Jana Linhartová.

I přes omezení provozu knihovny vlivem pandemie zde měl pan Štill v uplynulém roce 161 návštěv, během nichž si celkem půjčil 546 dokumentů. Protože preferuje především naučnou literaturu, nejčastějším oddělením, které v knihovně navštěvuje, je Vědecká půjčovna. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří strojařina, medicína a sport, rád si však rozšiřuje obzory i v dalších oborech a aktivně se zajímá o novinky v knihovním fondu. Přednost dává především klasickým tištěným knihám, ale v knihovně si půjčuje i e-knihy. Zároveň je pravidelným návštěvníkem cestovatelských besed a dalších akcí, které knihovna pořádá.

Ocenění nejvěrnějšímu čtenáři Severočeské vědecké knihovny předala ředitelka Jana Linhartová, ústecký Čtenář roku byl zároveň nominován do krajského kola soutěže. „V případě, že by v krajském kole zvítězil, získal by nominaci na celorepublikové ocenění. Naše knihovna by si tak na úrovni kraje připsala symbolický hattrick, neboť poslední dva roky v tomto kole zvítězil námi nominovaný čtenář,“ doplnila Jana Linhartová.