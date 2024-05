V Ústí nad Labem začalo natáčení seriálu Limity

Na Fakultě umění a designu (FUD) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem začalo natáčení osmidílného seriálu Limity scénáristy a režiséra Petra Zelenky. Ústecký kraj se tak stává dějištěm dalšího významného projektu České televize. Natáčet se bude také v Libochovicích a na Děčínsku.

Jak se ze severočeského podnikatele stane ikona ekologických protestů a z manželského sporu celospolečenský konflikt? To ukáže osmidílný seriál Limity, který se bude téměř celý natáčet v Ústeckém kraji podle námětu a scénáře režiséra Petra Zelenky. Do hlavních rolí vybral Aleše Hámu, Veroniku Khek Kubařovou, Tatianu Dykovou, Maxmiliána Dolanského či Jaroslava Plesla.

„Filmaři se do Ústeckého kraje rádi vrací. Máme zde lokace nejrůznějšího druhu, které jsou mnohdy neokoukané a pro filmaře lákavé. Nezastupitelnou roli s jejich výběrem hraje Filmová kancelář Ústeckého kraje. Ta pomohla také s vytipováním lokací pro seriál Limity, mezi nimi je právě i ústecký FUD. Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla skvělá. Všichni byli nesmírně vstřícní, do natáčení se zapojili dokonce také studenti univerzity. Jsme moc rádi, že FUD zanechá v seriálu svou stopu,“ vyjádřil se k natáčení náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák.

Filmová kancelář Ústeckého kraje našla ve Fakultě umění a designu přirozeného partnera motivovaného snahou o podporu kreativity a kvalitní umělecké činnosti. Podle děkanky fakulty Zdeny Kolečkové představuje renomé tvůrčího týmu Petra Zelenky a produkční zázemí České televize záruku vzniku nadstandardního audiovizuálního díla, což potvrzuje slovy: „Bylo nám ctí k jeho vzniku přispět alespoň poskytnutím natáčecích prostorů pro dílčí scény a zároveň nahlédnout do principů týmové práce filmového štábu“.

Štáb Petra Zelenky má natáčení osmidílného seriálu rozložené do pětašedesáti dní, a to především do lokací v Ústí nad Labem, Děčíně a jeho okolí. Přesune se i do Libochovic na Litoměřicku či do Prahy. Poslední klapka by měla padnout na začátku srpna. V programu České televize se seriál objeví příští rok.