Komořanská teplárna míří k dekarbonizaci, ceny zůstávají nejnižší v ČR

Na sklonku roku 2026 zahájízkušební provozzařízení pro energetické využití odpadů EVO Komořany, které přinese další zdroj energie pro výrobu tepla. Severočeská teplárenská tak potvrzuje stabilitu a dostupné ceny tepla i do budoucna.
I přes každoroční růst nákladů na palivo, emisní povolenky a další výdaje nezbytné k výrobě a distribuci tepla zaplatí domácnosti napojené na systém dálkového vytápění v roce 2026 v průměru pouze o 51 Kč měsíčně více.
Teplárna Komořany si i v této složité situaci na energetickém trhu udržuje pozici jednoho z cenově nejdostupnějších dodavatelů tepla v Česku. Díky investicím do moderních technologií může svým zákazníkům nadále garantovat bezpečné dodávky energií a příznivé ceny pro domácnosti.
V letošním roce teplárna výrazně pokročila v procesu dekarbonizace a již na sklonku roku 2026 dojde ke zkušebnímu provozu spalovny komunálních odpadů EVO Komořany, která přinese ekologičtější přístup oproti spalování uhlí. Odběratelé Severočeské teplárenské tak budou moci využívat energii vyrobenou nejen z hnědého uhlí a biomasy, ale nově také z komunálního odpadu a od roku 2027 rovněž z kogenerační výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu. „Dekarbonizace není pro nás hrozbou, ale příležitostí. EVO Komořany a další projekty ukazují, že dokážeme spojit ekologii a stabilitu s dostupnou cenou tepla pro naše zákazníky. Letošní připojení města Meziboří k našemu horkovodu je jasným potvrzením tohoto směru,“ uvedl Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská.