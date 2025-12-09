Nezaměstnanost v Ústeckém kraji zůstává beze změny na 6,9 %

Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval k 30. listopadu 2025 celkem 341 311 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 802 více než v říjnu a o 50 886 uchazečů více než loni.
· Podíl nezaměstnaných ke konci listopadu zůstal na 4,6 %, meziročně byl vyšší o 0,7 procentního bodu.
· Nezaměstnanost oproti říjnu mírně stoupla pouze v Jihočeském kraji o 0,1 p. b., v Moravskoslezském a ve Středočeském kraji došlo k poklesu o 0,1 p. b.,
v ostatních krajích zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni.
„Vývoj nezaměstnanosti zůstává v listopadu stabilní a tím potvrzuje, že i přes mírné nárůsty v předchozích měsících si náš trh práce nadále udržuje dobrou kondici. V porovnání s dalšími státy EU jsme stále na prvních příčkách, je však dobré vnímat, že krátkodobé změny mohou být ovlivněny sezónními faktory, proto sledujeme i dlouhodobé trendy nabídek práce
a ekonomické aktivity. Je důležité dále investovat do rekvalifikací, zvyšování kvalifikace pracovníků a podpory mobility,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
„Z pohledu regionů vidíme, že listopad přinesl spíše mírné posuny. Podíl nezaměstnaných zůstal ve většině krajů stabilní, mírný pokles jsme zaznamenali ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, zatímco v Jihočeském naopak nepatrně vzrostl. Nejvyšší nezaměstnanost evidujeme tradičně na Mostecku a Karvinsku, velmi nízké hodnoty naopak v okolí Prahy a v některých průmyslových okresech. Naše pobočky se v budoucnu ještě více zaměří na intenzivnější individuální podporu uchazečů v nejzatíženějších regionech. Chceme zajistit, aby každý uchazeč měl reálnou šanci najít zaměstnání odpovídající jeho schopnostem a potřebám trhu práce,“ doplňuje zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš.
Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v listopadu zůstává beze změny na 6,9 %, Litoměřice si stále drží nejnižší podíl • Krajská pobočka Úřadu práce v Ústí nad Labem evidovala k 30. listopadu 2025 celkem 38 319 uchazečů o zaměstnání, o 43 více než v říjnu. • Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji přetrval na 6,9 %, nezaměstnanost v celé ČR taktéž zůstala na hodnotě 4,6 %. • V meziročním srovnání byl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji vyšší o 0,9 procentního bodu. • Počet volných míst klesl na 4 721, o 292 méně než v říjnu.