Konec roku z pohledu litvínovské městské policie

Během silvestrovského ohňostroje ošetřili strážníci zranění

Při oslavách Silvestra strážníci zasahovali hned několikrát. Dvě zraněné dívky ošetřili, když po ukončení ohňostroje jeden z diváků odpálil pyrotechniku do davu odcházejících lidí. Dívkám strážníci po prvním ošetření přivolali rychlou záchrannou službu. V ulici Tržní hlídka městské policie zjistila na zemi ležící dívku. Ta nebyla zraněná ani pod vlivem alkoholu. Jen se jí udělalo nevolno a upadla na zem. Dívku odvezla domů matka její kamarádky. Ve večerních hodinách strážníky přivolala žena z Tylovy ulice, která v domě zjistila cizí osobu. Strážníci na místě zjistili seniorku, která se ztratila a netrefila domů. Zmatenou seniorku strážníci doprovodili do jejího bydliště. V Horním Jiřetíně pak strážníci řešili muže, který desítky minut házel petardy do ohrady s koňmi. Strážníci muži vysvětlili, že byť je Silvestr, na zvířata by měl brát ohledy. Muž sházením petard přestal.

Zraněný muž na zimním stadionu

Při hlídkové činnosti při hokejovém utkání si strážníci všimli muže, který měl zranění na ruce a silně krvácel. Muž uvedl, že se zranil o zábradlí u výtahu pro vozíčkáře. Zranění bylo hluboké, vyžadovalo ošetření, a tak strážníci muži přivolali rychlou záchrannou službu. Zkontrolovali následně místo, které muž uvedl, a zjistili ostré hrany na zábradlí, o které se muž mohl zranit. Upozornili správce objektu.

Fanoušek skončil s pouty

Vulgární pokřikování na fanoušky soupeře řešili strážníci po ukončení hokejového utkání. Mladík nejprve pokřikoval na ostatní fanoušky, když ho strážníci napomenuli, začal napadat i strážníky. Nedal si říct, a tak nakonec skončil v poutech. Teprve pak se uklidnil a začal se omlouvat. Nechal se strhnout atmosférou hokejového utkání. V poutech mu horká hlava vychladla a uvědomil si, co vlastně provádí.

Zranění si mladík odnesl ze rvačky

V brzkých ranních hodinách si hlídka všimla v ulici Podkrušnohorská mladíka, který krvácel z čela. Mladík strážníků sdělil, že si zranění odnesl ze rvačky. Napadl ho jiný muž před Loutkárnou. Zraněnému mladíkovi přivolali rychlou záchrannou službu. Záchranáři převezli zraněného do mostecké nemocnice.

Pomohli ženě při domácí hádce

O pomoc strážníky požádala žena, kterou její přítel vyhodil z bytu. Odmítl přitom ženě vydat její osobní věci. Strážníci se ženou zašli za jejím přítelem, ten vysvětlil, že věci zadržuje, protože mu bývalá partnerka dluží peníze. Za přítomnosti hlídky se dohodli na zaplacení dluhu a muž ženě její věci vydal.

Pes na balkoně

Strážníkům oznámil obyvatel Horské ulice, že každý den pozoruje na jednom z balkonu zavřeného psa. Pes se podle oznamovatele klepe zimou. Strážníci kontaktovali majitelku psa. Pes je dobře živený, zjevně nestrádá. Uznala ale, že na balkoně mu může být zima a slíbila, že nadále psa na balkoně zavírat nebude.

Vypátrali ztracenou seniorku

Ve večerních hodinách požádala Policie ČR o spolupráci při pátrání po ztracené seniorce. Žena odešla z domova pouze v pantoflích, podle příbuzných je zmatená a sama netrefí domů. Hlídky projížděly Litvínov a ženu hledaly. Podařilo se ji vypátrat až krátce před půlnocí. Žena byla prochladlá, ale jinak v pořádku. Seniorku strážníci převezli na služebnu Policie ČR.

Muže bez domova umístili do azylového domu

Na strážníky se o radu a pomoc obrátil muž z Horního Jiřetína s tím, že se ocitl bez prostředků a bez domova na ulici. Strážníci vzhledem k mrazivému počasí muže převezli do ubytovny UNO, kde mohl přespat v azylové místnosti. Svou situaci pak řešil druhý den.