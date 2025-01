Martin Kolář vystavuje v Mostě

eho rukopis je unikátní, nezařaditelný a nenapodobitelný. Martin Kolář (1969) se věnuje kresbě a malbě. Absolvent Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n.L. a doktorandského studia (Teorie výtvarné výchovy) nekonstruuje obraz z konkrétních stavebních prvků, ale hledá co je skryté za barevnými skvrnami a body. Jeho pro výstavní síň Zlatá trojka v mosteckém divadle vytvořená výstavní kolekce Přemýšlím rukama není dokumentací konkrétních situací, ale láká nás nahlédnout, co se skrývá za oponou. Jako v životě uvidíme jednou to, podruhé ono. Všechno je prchavé, máloco pevné a definitivní.

Výstava: Martin Kolář: Přemýšlím rukama

Zahájení: pátek 10. 1. 2025 v 18:00 (Filip Nuckolls: ředitel Městského divadla v Mostě, Tomáš Ondrášek: výstavní síň Zlatá trojka, Martin Kolář)

Místo: Městské divadlo v Mostě, Divadelní 15, Most https://www.divadlo-most.cz/

Vstup volný