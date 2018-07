Kraj vede jednání o zajištění autobusové dopravy

Představitelé Ústeckého kraje a společnosti BusLine a.s. se sešli na společném jednání k řešení aktuální situace v zajištění dopravní obslužnosti pro občany Ústeckého kraje. Závěrem v tuto chvíli je, že do konce měsíce července by mělo dojít k takové dohodě obou stran, která umožní zachování dopravní obslužnosti i nadále a nijak se nedotkne cestujících.

„Při jednáních jsou pro nás prioritou vždy občané Ústeckého kraje. Také chceme, aby řidiči autobusů měli k výkonu své práce důstojné podmínky. Na stole je několik variant řešení a já věřím, že společně nalezneme takové, které zajistí zachování komfortní služby pro naše občany,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.