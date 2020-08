Krajská zdravotní pokračuje s revitalizací svých nemocnic

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín.

„Současné představenstvo plní úkol, který si na svém počátku předsevzalo, rozvoj a investice do všech svých nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V děčínské nemocnici byl právě dokončen centrální příjem pacientů včetně pokladen a podatelny. V dubnu letošního roku jsme zde v Děčíně uvedli do provozu magnetickou rezonanci, čímž jsme završili projekt, který lze jednoduše popsat jako ‚Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ‘. Díky přístavbě k pavilonu ‚I‘ pro toto vysoce specializované pracoviště vznikla v děčínské nemocnici další dvě zdravotnické pracoviště, kterým jsou interní příjem a gastroenterologické oddělení,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Dokončit tyto investiční akci se podařilo Krajské zdravotní díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Děkuji všem, kdo se na přípravě, koordinaci a realizaci těchto investic podíleli. Tím ale investiční akce v děčínské nemocnici nekončí. Dnes jsme v rámci veřejné zakázky s názvem ‚Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Počítačový tomograf‘ provedli posouzení nabídek a vybrali dodavatele přístroje. Největší připravovanou investiční akcí, která začne v nejbližších týdnech, je výstavba nového pavilonu centrálních operačních sálů včetně urgentního příjmu Emergency, nového pavilonu péče o matku a dítě, nového patrového parkoviště a spojovacího koridoru mezi budovami,“ řekl Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děkuji jménem svým i jménem všech mých kolegů za podporu vedení společnosti Krajská zdravotní za realizaci investic v děčínské nemocnici. Zrekonstruované a nově vybodované prostory odpovídají standardům medicíny 21. století, což je velký přínos nejen pro zdravotníky, ale také pro samotné pacienty,“ doplnil Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice.

Gastroenterologie v minulosti v Nemocnici Děčín spadala pod interní oddělení. „V současné době jako samostatné zdravotnické pracoviště poskytujeme péči o gastroenterologické a hepatologické pacienty, provádíme ambulantní endoskopická vyšetření horní i dolní části trávicího traktu,“ řekla během prohlídky nových prostor oddělení Klára Zámečníková, primářka Gastroenterologického oddělení Nemocnice Děčín.

Zřízení centrálního příjmu pacientů včetně pokladen a podatelny

Investičním záměrem bylo vybudování nových prostor centrálního příjmu pacientů, pokladen a podatelny v budově „A“, které byly přemístěny ze stávajících prostor u Nemocniční lékárny KZ v budově „C“, kde v současné době již probíhají práce za účelem rekonstrukce a rozšíření lékárny.

Došlo k vybudování centrálního příjmu pacientů (2x přepážka), pokladny (2x přepážka) a prostor podatelny. Za tímto účelem byly provedeny nezbytné stavební úpravy, výměna oken a dveří, zřízení nové vzduchotechniky a chlazení, nové silno a slaboproudé elektroinstalace, nové osvětlení, nové rozvody ZTI, vytápění atd. Nově byl zřízen také bezbariérový vstup do nově vzniklých prostor včetně nového zádveří a nových automatických dveří.

Celková cena díla si vyžádala přes 7 milionů korun včetně DPH.

Zřízení pracovišť magnetické rezonance, interního příjmu a oddělení gastroenterologie

V roce 2020 Krajská zdravotní, a. s., úspěšně dokončila dlouhodobý projekt, jehož záměrem bylo vybudování pracovišť magnetické rezonance v každé z pěti nemocnic, které v Ústeckém kraji společnost spravuje.

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Chomutov, o. z. (1,5 T) a Nemocnici Most, o. z. Pracoviště MR v Nemocnici Děčín je šestým v nemocnicích Krajské zdravotní.

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a pracoviště gastroenterologie v děčínské nemocnici dosáhly téměř 107 milionů korun. Z toho stavební část více než 71,5 milionu Kč včetně DPH, za dodání a instalaci magnetické rezonance téměř 30 milionů Kč včetně DPH a dalších přístrojů, technologií a příslušenství 3,65 milionů Kč včetně DPH. Další vybavení nových pracovišť přišlo na 1,4 milionu Kč včetně DPH.

Proběhla výstavba nového pavilonu, ve kterém je umístěno nové pracoviště magnetické rezonance a pracoviště interního příjmu. Součástí je také reorganizace stávajícího gastroenterologického pracoviště v 1. PP navazujícího pavilonu „I“ – Interny. Náklady na stavební práce byly více než 57 milionů korun včetně DPH.

Součástí realizace bylo i několik dalších vyvolaných investičních záměrů jako např. rekonstrukce komunikací a parkovacích ploch, dodávka a montáž medicinálních plynů a osvětlení s celkovými náklady téměř 14,3 mil. Kč vč. DPH. Investice byla podpořena Ústeckým krajem. Celkové náklady na nový pavilon a související vyvolané investiční náklady tak činí více než 71,5 mil. Kč.