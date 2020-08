Most na PKH se uzavře letos na podzim – skoro na dva roky!

Radní města doporučují zastupitelům rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci akce „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“ dodavatele z Brna, a to OHL ŽS, a.s. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 90 500 000 Kč bez DPH (tj. 109 505 000 Kč vč. DPH).

Nabídky dodavatelů byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Město obdrželo nabídky 5 účastníků. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala již zmíněná brněnská firma OHL ŽS, a.s., s nabídkovou cenou o necelé 4 miliony vyšší, než jaký byl předpoklad.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v říjnu, dokončení stavebních prací a uvedení do provozu by mělo být max. do 30. června 2022. Lhůta plnění je dle smlouvy o dílo 21 měsíců vč. doby pro přípravu stavby. Po dobu demolice a výstavby nového mostu bude doprava převedena na navržené objízdné trasy vedoucí po okolní síti místních komunikací, pohyb chodců bude možný obchůznými trasami. Po celou dobu realizace stavby musí zhotovitel zajistit přístup k Podkrušnohorské nemocnici a LDN z Nerudovy ulice. Všechny objekty, které jsou přístupné ve stávajícím stavu, musí být přístupné i během stavby.