Krajský úřad hostil IX. ročník Ekonomické olympiády

Krajské kolo Ekonomické olympiády se uskutečnilo na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Soutěž pro žáky středních škol zahájila 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

„Ekonomická gramotnost je velmi důležitá a já bych byla moc ráda, kdybyste do tohoto oboru pronikli a nebyla to pro vás jen nutnost. Vážím si toho, že jste tu v tak velkém počtu. Gratuluji všem, kteří se do krajského kola probojovali a děkuji pedagogům a ředitelům, kteří jim to umožnili,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.

Ekonomická olympiáda je unikátním projektem, který se zaměřuje na rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti žáků formou pestré soutěže sestávající ze školního, krajského a finálního kola.

Do finále postupuje na základě výsledků z krajských kol 50 nejlepších žáků z celé České republiky. Finále se uskuteční v červnu 2025 v České národní bance v Praze.