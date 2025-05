Krušnohorské osudy II. Štěpána Javůrka jsou na světě

V pořadí již sedmá kniha oblíbeného krušnohorského autora a ředitele destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka je na světě.

Kniha se jmenuje Krušnohorské osudy II. a stejně jako první díl vypráví příběhy z historie Krušných hor. „Vydaná kniha nejsem jen já. Je to spousta lidí. Nejen těch, co se na vydání přímo podílí, ale i těch, co mi prostě jen kryjí záda. Těm všem jsem strašně moc vděčný… a tak si novou knihu užijte, moji milí čtenáři… Ať vás Krušnohorské osudy baví…,“ uvedl při představování knihy autor.

Krušnohorské osudy II přinášejí dalších dvacet příběhů z historie Krušných hor, které přibližují nelehký život v tomto jedinečném pohraničním pohoří. Stejně jako v prvním díle se i zde snoubí popisy nádherné krajiny, cenné přírodní lokality evropského významu, s technickými památkami, odkazujícími na bohatou hornickou historii regionu, i údolími bývalých zaniklých obcí, jež připomínají jejich někdejší slávu. Dozvíte se též o rozhlednách, které zde stavěli první propagátoři turistiky. Kniha, jež přináší příběhy významných osobností, událostí a míst Krušných hor, je doplněná množstvím unikátních historických i současných fotografií.