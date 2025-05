Primátor Mostu k hipodromu: „Musíme si vážně říct, co dál“

Podle primátora Mostu Marka Hrvola se mostecký hipodrom ve stávající podobě blíží k hranici fungování. Město má s hipodromem velké plány. Problém ale je, že se nezamlouvají většinovému vlastníku areálu.

„Majetek a celý areál tu těžce skomírá. Je potřeba si vážně říct, co s ním chceme do budoucna. Proto je svolané jednání s akcionáři a budeme situaci řešit,“ upozornil na problém primátor Hrvol. Město totiž se svými plány naráží na nesouhlas většinového akcionáře, kterým je společnost Charvát Group a.s. Kromě dostihů se zde, nic neděje a nedá se tu prý realizovat žádný další smysluplný záměr. „Řešíme naše plány opakovaně. Je to ale problém, protože o všech těchto věcech rozhoduje většinový akcionář. A ten má jiný pohled na věc než my. Areál vidí je optikou svých úzkoprofilových potřeb pro dostihový sport. My bychom chtěli mít tento areál volnočasový a turistický,“ popsal úskalí rozvoje areálu, primátor. Město přitom hipodrom každoročně dotuje šesti miliony korunami. „Za posledních deset let je to už 60 milionů korun, které se mohly místo pokrytí ztráty využít jinou formou, například na rozvoj areálu,“ poznamenal první muž města.

Z plánů, které by se zde mohly realizovat, je například oprava in-line dráhy. Ta není v příliš dobrém stavu. Hipodrom Most proto bude žádat na její opravu o dotaci. „Pokud nebude srovnatelná například s Matyldou či Benediktem, veřejnost sem jezdit nebude,“ je přesvědčený Marek Hrvol.

Opravit nutně potřebují i griloviště, která momentálně ve velkém využívají Mongolci a Ukrajinci.

Pozemky na hipodromu by se podle primátora daly skvěle využívat i pro festivaly, které se konají u jezera. „Pozemky zde jsou velkolepé a mimořádné. Ideální pro tento typ akcí. Nikdo by si nestěžoval na hluk, protože jsou dostatečně daleko od města. Jsou to však jen nárazové akce, kdy hipodrom ožije jen na pár dnů. My hledáme něco, co by tento areál dlouhodobě udrželo,“ nechal se slyšet primátor. Prozradil, že město má v záloze zpracovanou studii pro jezdeckou společnost na rekonstrukci parkurové dráhy, aby zde mohlo vzniknout významné parkurové závodiště. „Jezdecká společnost tu funguje dobře a hlavně pro lidi z Mostu a okolí, kteří si sem mohou přijít zajezdit na koních nebo pořádají příměstské tábory pro děti. Je to směr, který chceme podporovat, ale bohužel to nechce majoritní vlastník a my nemůžeme rekonstruovat závodiště, pokud pozemky nejsou naše,“ posteskl si primátor.