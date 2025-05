V Mostě se začalo stavět nové autobusové nádraží

V Mostě odstartovala stavba nového autobusového nádraží. Pro cestující to bude znamenat komplikace. Veškerá autobusová doprava MHD bude přesměrována do ulice Rudolická a budou na ni muset pendlovat stovky metrů do kopce..

Město zahájilo stavbu autobusového terminálu. Zakázku za zhruba na 80 milionů Kč bez DPH vyhrála firma HERKUL. „Herkul tu už vše připravuje na stavbu. Budeme jednat s dopravním podnikem, protože bychom celou akci chtěli stihnout co nejrychleji zejména kvůli dotacím,“ upozornil primátor Marek Hrvol. Hotovo by chtělo být město do poloviny příštího roku.

Most by měl na akci získat dotaci ve výši až 82 procent z celkových uznatelných nákladů. „Dotaci se nám podařilo vyjednat vyšší než původně, kdy jsme měli získat jen 47 milionů korun. Dosáhneme až na 62 milionů korun,“ uvedla radní Jana Falterová Zudová. Právě kvůli dotaci si město musí pospíšit. Musí ale také řešit, kam umístí náhradní stanoviště pro autobusy MHD. „Počítáme, že by se všechny autobusy během akce přemístily na Rudolickou. Budeme s dopravním podnikem řešit možné varianty,“ uvedl primátor. To ale bude znamenat pro obyvatele značnou zátěž. Od nádraží budou totiž autobusy stát poměrně daleko a směrem do kopce. Problém by proto mohli mít senioři, maminky s dětmi nebo hůře pohybliví lidé. „Jsme si vědomi, že to pro cestující bude znamenat snížený komfort. Prioritní je ale stihnout nádraží v termínu. Naší snahou bude najít nejméně bolestné řešení. Mnoho alternativ bohužel ale nemáme,“ sdělil primátor.

Autobusový terminál včetně zázemí pro řidiče původně chtělo město vybudovat místo původního autobusového nádraží (na snímku). Majitel pozemku, společnost BUSCOM, ale nabídla vysokou cenu, na kterou nechtěla radnice přistoupit. V současné době se BUSCOM chátrající plochy chce „zbavit“ a prodej inzeruje. „BUSCOM nabízí pozemek, za který tehdy požadoval kolem 80 milionů korun. Případný kupec by měl brát v potaz, že se změnil územní plán a na těchto pozemcích nemůže vzniknout cokoliv,“ připomněl primátor.

Současně se pohnula také dlouho očekávaná rekonstrukce vlakového nádraží. „Správa železnic už vyhlásila architektonickou soutěž. Prvotní návrhy by mohly být na stole už ve druhé polovině roku. Projekčně připravená by rekonstrukce mohla být kolem roku 2027 až 2028,“ doplnil primátor.

Úvodní foto: V tomto místě vznikne nový autobusové nádraží pro mimoměstské linky.