Litvínov bude mít svůj obecní rozhlas

Litvínov bude mít svůj rozhlas, prostřednictvím kterého bude město varovat občany při krizových situacích.

V současné době Litvínov hledá realizátora celého projektu. Hotovo by mělo být v roce 2018 a celá tato „paráda“ by měla vyjít na 13 miliónů korun. Za to bude mít Litvínov po městě rozmístěno 745 reproduktorů. „Chceme rozhlas využívat výhradně na hlášení ve vážných krizových situacích. Tak, aby lidé věděli, že se jedná o něco důležitého a ne výkup kožek. Aby zpozorněli, vždy, když uslyší hlášení,“ říká místostarostka města Erika Sedláčková. Na pořízení rozhlasu bude město žádat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Rozhlas by měl být součástí povodňového plánu pro město Litvínov a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi. „Reproduktory budou umístěny na sloupech veřejného osvětlení tak, aby byly u zdroje elektrické energie,“ doplnila Erika Sedláčková. Systém bude ozvučovat celé město. Kromě reproduktorů ho bude také tvořit řídicí pracoviště, 287 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů, 2 ks radiových převaděčů a 1 modul záložního připojení internetu pro případ výpadku elektrického proudu. „To vyzkoušíme už v příštím roce při plánovaném výpadku elektrické energie,“ prozradila dále místostarostka. Systém musí dále umožňovat integrovat stávající hladinoměry a kontrolovat tak výšku vodní hladiny a v případě zvýšení neprodleně informovat orgány města.

Další vychytávka, která by měla zvýšit bezpečnost v Litvínově, je digitální terminál pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova. Město si ji vypůjčí od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. V souvislosti s neustálým zlepšováním akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů poskytne HZS Ústeckého kraje JSDH města Litvínova k bezúplatné výpůjčce věci v celkové hodnotě 74 tis. Kč. Jedná se o digitální terminál složený z vozidlové radiostanice, vozidlové montážní sady a příslušenství. Digitální terminál bude umístěn v požárním vozidle a bude sloužit k zajištění komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému.