Akce „Fikus a Dvorek“ úspěšné

Úspěšně skončily akce Fikus a Dvorek mostecké policie. Od srpna policisté pracovali na dopadení tří dealerů drog. Ti nakonec skončili ve vazbě. Za distribuci drog na Mostecku jim hrozí až pět let vězení.

Trojici zatkli policisté v minulém týdnu ve spolupráci se zásahovou jednotkou Krajského ředitelství Ústeckého kraje. „Na akcích kriminalisté pracovali od letošního srpna a v souvislosti s nimi provedli domovní prohlídky ve dvou bytech, rodinném domě a v nebytových prostorech. Na základě výsledků šetření vyšetřovatelé obvinili z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 45letou ženu a dva muže ve věku 35 let a 41 let, všechny z Mostu,“ prozradila policejní mluvčí Ludmila Světláková. Všichni tři měli obstarávat a prodávat pervitin a marihuanu v desítkách zjištěných případů v celém Mostě. Drogu o hmotnosti 80 gramů kriminalisté zajistili i u ženy doma při domovní prohlídce, a to při pokusu jedné osoby tuto drogu z bytu vynést. Další látku policie zajistila při prohlídce restaurace v centru Mostu, kde bylo nalezeno dvacet sáčků s krystalickou látkou. V rodinném domě v obci na Mostecku policie objevila sušený rostlinný materiál. „Zajištěné věci budou nyní zkoumat policisté z odboru kriminalistické techniky. Vyšetřovatelé podali podněty na návrhy vazebního stíhání všech tří osob. Státní zástupce podnět policie akceptoval a okresní soud vazby uvalil. Policisté nadále na případech pracují a nevylučují obvinění dalších osob a rozšíření stíhání již obviněných osob,“ uzavřela Ludmila Světláková.