Průzkum na Šibeníku skončil: odhalil zásobárnu válečné munice

Archeologický průzkum na Šibeníku skončil. Místo, kde bude už v příštím roce stát lanové městečko, bylo vyčištěno od válečné munice. Archeologové ale upozorňují na další nebezpečný „arzenál“ v největším městském parku.

Už na jaře by se mělo začít s výstavbou nového 3D bludiště na Šibeníku. Výstavbě lanové atrakce ale předcházel archeologický průzkum, který trval několik týdnů a byl v současné době už ukončen. Šibeník, spolu s dalšími oblastmi v Mostě, byl totiž v minulosti vojenským prostorem. Na Šibeníku stála za druhé světové války protiletadlová baterie a byly zde trhací jámy na likvidaci poválečné munice. To byl i hlavní důvod, proč město nechalo archeology území, kde se bude rozprostírat lanové městečko, prozkoumat. „Udělali jsme průzkum bezprostředně pod dětským hřištěm. Tam, kde budou nosné pilíře bludiště, přesně zasahují do míst bývalé trhací jámy. Podle předpokladů se zde také odhalila válečná munice, kterou si od nás převzala policie a prošla likvidací. Soupis všeho, co jsme zde nalezli, jsme přednesli v závěrečné zprávě magistrátu,“ uvedl Petr Čech z Archeologického ústavu AV ČR.

Munice, kterou archeologové na Šibeníku nalezli, se považuje podle archeologa za rizikovou a další obdobný muniční „arzenál“ se prý nachází jen kus od budoucího lanového centra. „Pár metrů od plánovaného dětského hřiště začínají další trhací jámy, kde je ukrytá stejná, nevybuchlá munice také. Proto chceme jednat s magistrátem a informovat je o tom, jaké jsou další možnosti,“ informoval dále Petr Čech. O jak vážné riziko se jedná, vzhledem k budoucí výstavbě, a tím i zatížení místa návštěvností obyvatel, zejména i dětí, nikdo zatím netuší. „Nikdo neví, co tato munice může způsobit. Může tu ležet roky a stát se nic nemusí… Nachází se zhruba metr a půl až dva metry pod zemí. Protože ji i policie považuje za velmi rizikovou, bylo by rozumné, aby se věc dál řešila a nenechala usnout. Jednání povedeme nejen s magistrátem města a policií, ale také s Ministerstvem obrany – Vojenským historickým ústavem a Bezpečnostní radou kraje. Zda se bude pokračovat s pročišťováním tohoto území i dál, musí ale rozhodnout magistrát. Tyto pozemky jsou města a to je za ně zodpovědné,“ varoval před možným nebezpečím archeolog. Podle primátora Mostu Jana Paparegy bude zmíněnou záležitost město ještě řešit. „Věc řešit budeme a usnout ji rozhodně nenecháme. Budeme jednat se všemi zainteresovanými složkami, tedy archeology i policií. Věřím, že najdeme optimální řešení, o kterém budeme následně veřejnost informovat. Naším zájmem je, aby Šibeník mohli lidé i nadále bez obav využívat ke sportu i rekreaci,“ řekl mostecký primátor.