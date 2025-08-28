Litvínov chce zapojit veřejnost při vytváření nové identity

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
44

Město Litvínov připravilo ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign soutěž na vytvoření nové vizuální identity města. Hledá řešení, kde nepůjde jen o samotné logo, ale o komplexní a logický systém, jenž vytvoří jednotnou a rozpoznatelnou tvář Litvínova.

„Rádi bychom do procesu soutěžního zadání zapojili také občany Litvínova. Jejich zkušenosti, názory a nápady budou pro nás cenným podkladem při tvorbě zadání soutěže,“ říká starostka Kamila Bláhová.

Občané mohou pomoci vyplněním krátkého dotazníku, k dispozici je:

Vyplněný papírový dotazník je potřeba odevzdat do připravených sběrných míst:

  • zámek Valdštejnů, Mostecká 1
  • vestibul budovy radnice, náměstí Míru 11

Dotazník je možné vyplnit až do pátku 12. září 2025.

