Začnou práce na modernizaci trati z Mělníka do Litoměřic

Správa železnic vybrala projektanta modernizace traťového úseku z Mělníka do Litoměřic. Záměr projektu a dokumentaci pro povolení stavby vypracují společnosti Valbek SK, Valbek a SUDOP Brno, jejich společná nabídka byla ve výši 144 995 000 korun. Rekonstrukcí projde část takzvané pravobřežky v délce téměř 35 kilometrů včetně všech nádraží. Samotné práce by měly začít v roce 2030.
Cílem stavby je rekonstrukce úseku mezi Mělníkem a Litoměřicemi dolním nádražím, který vede po pravém břehu Labe. Cestující ve všech stanicích a zastávkách získají moderní nástupiště umožňující pohodlný nástup do vlaku. K dispozici budou mít nejen přehledný informační systém, ale také nové přístřešky a designový mobiliář.
Ve stanicích Mělník, Štětí a Polepy bude příchod k vlakům novými podchody s bezbariérovým přístupem. V Mělníku se zrekonstruuje nádražní budova, přibude i nové parkoviště. V Liběchově vznikne zastávka blíže k centru obce, současná stanice bude sloužit pouze pro nákladní dopravu.
Vyšší bezpečnost provozu zajistí instalace evropského zabezpečovače ETCS. Většinu z 26 přejezdů nahradí silniční nadjezdy nebo podjezdy a nově vybudované komunikace. Součástí stavby bude také rekonstrukce železničních mostů, propustků a opěrných zdí.
Obnovou železničního svršku a spodku dojde ke zvýšení traťové rychlosti. Prodloužení kolejí ve stanicích pak umožní bezproblémový provoz dlouhých nákladních vlaků. Součástí stavby je i přechod na střídavou na trakční soustavu, která bude v celém úseku Mělník – Děčín.
Stavební práce se předpokládají v letech 2030 až 2033, celkové náklady dosahují 16,8 miliardy korun.