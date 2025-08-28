Proběhněte se po závodním okruhu

Během Czech Truck Prix & NASCAR můžete 29. srpna zažít jedinečný zážitek. Proběhnout se po závodním okruhu mosteckého autodromu a užít si podvečerní atmosféru.
Přijďte si zaběhat na Autodrom Most, kde obvykle burácí motory. Areál bude 29. srpna volně přístupný od 16 hodin. Návštěvníci se mohou podívat na zbytek pátečního závodního programu. Úschovna věcí u boxu číslo 42 bude otevřena od 17.30 hodin. Vstup na trať
bude umožněn vedle závodního boxu 42. Start běhu je naplánován na 18 hodin. Každý běžec obdrží památeční medaili. Běh je určen široké veřejnosti – ať už jste aktivní běžec, fanoušek motorsportu nebo si jen chcete užít výjimečný pohybový zážitek.
Vstupné a parkování je zdarma. Registrovat se můžete na Facebooku Autodrom Most.