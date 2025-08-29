Na Novoveském rybníce proběhne den otevřených dveří

U Hory Sv. Šebestiána se v sobotu 6. září uskuteční den otevřených dveří, kde
od 9 do 16 hodin veřejnosti představíme Novoveský rybník. Návštěvníky se seznámí s hlavními funkcemi tohoto vodního díla, dozvědí se, jak probíhala rekonstrukce hráze, proč je důležité zadržovat vodu v krajině a jak voda funguje v lesích. Děti se budou moci zapojit do kreativního tvoření s vodní tématikou.
K Novoveskému rybníku dojdou návštěvníci pěší cestou z obce Hory Sv. Šebestiána po pohádkové stezce, na které se děti setkají s živými bytostmi. Po splnění úkolů pak v cíli za odměnu dostanou drobnou odměnu. Přímo u rybníka zájemce provedou zástupci z Povodí Ohře po koruně hráze k bezpečnostnímu přelivu, sdělí jim, k čemu vodní dílo slouží, jak se o něj starají, jaká měření zde provádějí a mnoho dalších zajímavostí. Zúčastní se také zástupci Městských lesů Chomutov, kteří přiblíží, jak důležitá je voda v lese. Na děti zde čeká kreativní tvoření a vodní hrátky.
Vodní dílo Novoveský rybník se zatopenou plochou téměř 4 ha a objemem nádrže přes
37 tis. m3 se nachází v přírodní rezervaci Prameniště Chomutovky, v evropsky významné lokalitě Novodomské a polské rašeliniště a v ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská.
Návštěvníci mohou ve výletu pokračovat naučnou stezkou podél pramene Novoveského potoka směrem k Nové Vsi. Zavítat také mohou přímo do obce Hora Sv. Šebestiána, kde najdou zázemí pro odpočinek, otevřená zařízení s občerstvením a navštívit mohou také nově otevřené informační centrum obce.
Kde se akce uskuteční, na jakém místě zaparkovat a kam zajít na dobré jídlo, najdete zde: https://mapy.com/s/povuvohazu.