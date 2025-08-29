Další ročník festivalu Let It Roll ve stejném termínu

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
2

Největší drum & bassový festival na světě Let It Roll, jehož šestnáctý ročník se letos premiérově uskutečnil na jezeře Most, zná už termín svého konání v příštím roce.
Kdo letos nemohl nebo nestihl vidět tuto unikátní šou na vlastní oči, do diáře si může zapsat datum 30.7. – 2.8. 2026. Let It Roll našel u jezera Most nový domov, což na příští čtyři roky zpečetil s městem Most smlouvou. Letos na festival do Mostu přijelo na 25 tisíc
návštěvníků z 82 zemí světa a vystoupilo zde kolem 140 interpretů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!