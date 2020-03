Litvínovská knihovna zůstává otevřena

Vzhledem k situaci, která je způsobena šířením koronaviru, nařízením vlády a krizového štábu města litvínovská, informuje knihovna Litvínov, jak bude vypadat provoz knihovny, poskytování služeb a organizace akcí v následujících dnech:

„Snažíme se činit opatření, která by přispěla k omezení možnosti šíření nemoci, ale zároveň chceme poskytovat naše služby nadále v co nejširším rozsahu: V tuto chvíli se proto nemění otevírací doba knihovny ani rozsah poskytovaných knihovnických služeb. Prosíme ale návštěvníky, kteří mají respirační onemocnění, aby do knihovny nechodili a zůstali doma. O další aktuální situaci Vás budeme informovat,“ informuje knihovna.